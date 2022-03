Lxr Hotels & Resorts debutta ad Abu Dhabi

Lxr Hotels & Resorts, brand parte del gruppo Hilton, annuncia il debutto ad Abu Dhabi. Si tratta di un resort di lusso che aprirà nel 2023 sull'isola privata di Al Nawras.

Questa struttura, ideale per visitare la capitale degli Emirati Arabi, sarà composta da 80 elegantissime ville con accesso alla spiaggia e una Royal Villa da 450 metri quadri. Non mancheranno le aree fitness con palestra e fitness studio, tre piscine - una interna e due esterne - campi da tennis e da padel, beach club, spa e una piccola marina privata. Come si legge su travelpulse.com, sono state disegnate anche una serie di attività per gli ospiti di tutte le età: dall'intrattenimento per i bambini alle esperienze culinarie per i food lover.



Gaia Guarino