Abu Dhabi va oltre l'alta stagione, via alla campagna estiva

Abu Dhabi lancia la nuova campagna 'Summer Like You Mean It', nata con l’obiettivo di attrarre i turisti e invitarli a visitare la capitale degli Emirati Arabi durante la stagione estiva. Tanti sono gli hotel da provare e le attrazioni uniche da sperimentare, proprio per questo il focus della campagna sono le passioni dei turisti. Si può spaziare dallo yoga nei dintorni del Louvre Abu Dhabi alle esperienze culturali come la visita al palazzo presidenziale di Qasr Al-Watan passando per quelle adrenaliniche come le montagne russe più veloci del mondo nel Ferrari World Abu Dhabi.

Tra le novità, arriva anche l’Abu Dhabi Summer Pass che darà ai viaggiatori l'accesso a tre parchi tematici principali, a tutti i siti culturali e ai trasporti gratuiti tramite Yas Express e i servizi di autobus pubblici di Abu Dhabi.



Inoltre, un ulteriore plus è dato dai prezzi dei migliori hotel della regione che in estate costeranno in media il 30% in meno rispetto all'alta stagione, trasformando i mesi più caldi nel momento migliore per esplorare Abu Dhabi.



"Quest'estate desideriamo che i viaggiatori scoprano l'Abu Dhabi famosa e sconosciuta al ritmo che preferiscono, che si tratti delle emozioni dei nostri parchi tematici indoor di livello mondiale o della corsa del circuito turistico di Yas, fino al patrimonio di cultura e attività che garantiscono ispirazione e divertimento a tutta la famiglia” dichiara H.E. Saleh Mohamed Saleh Al Geziry, Direttore generale per il turismo presso il dipartimento di cultura e turismo di Abu Dhabi. “La capitale degli Emirati Arabi Uniti ha qualcosa per tutti. Vogliamo rendere questi preziosi ricordi più accessibili fornendo offerte competitive e accattivanti per tutta la stagione, in modo che i viaggiatori possano vivere l'estate secondo i loro gusti, trovando il divertimento più adatto per loro".



Gaia Guarino