Intelligenza artificiale al servizio dell'hotel: da Zucchetti arriva Travel Data Lake

Zucchetti ha arricchito la gamma di soluzioni per l’hospitality con due prodotti: Travel Data Lake, sistema basato su intelligenza artificiale capace di prevedere la domanda alberghiera futura, e BollettaCheck, software che consente di controllare e gestire le bollette per le forniture energetiche.

“Grazie all’analisi dei dati provenienti dai booking engine del Gruppo Zucchetti possiamo fornire ai nostri clienti i trend legati alle prenotazioni”, spiega Angelo Guaragni, amministratore di Zucchetti Hospitality. Il funzionamento di Travel Data Lake si attua attraverso l’analisi delle ricerche di soggiorno, le cui informazioni permettono poi agli albergatori di ottimizzare le tariffe delle camere in funzione di un incremento della redditività.



Per quanto concerne, invece, il tema dei costi energetici, BollettaCheck legge e ricalcola automaticamente le fatture, confrontando l’imponibile associato alle diverse componenti e individuando eventuali discrepanze e anomalie per ognuna, permettendo anche di verificare la convenienza del contratto di fornitura in base ai dati di consumo storicizzati della struttura ricettiva. “La vendita dei servizi ancillari dell’albergo è un’ulteriore opportunità di incrementare i ricavi - aggiunge Guaragni -. Sia la nostra app Concierge per acquisti con qr code, sia le nostre applicazioni di ecommerce e digital marketing sono strumenti per presentare al cliente tutti gli extra dell’hotel, per arrivare ad aumentare anche del 20 per cento la redditività su un singolo soggiorno”. S. P.