Romagna, area strategica per lo sviluppo di Zucchetti. Cresce il presidio a Riccione

Gli imprenditori della Riviera romagnola hanno deciso non solo di puntare sulla tradizionale accoglienza, ma anche sull’innovazione tecnologica per migliorare ulteriormente la qualità dei servizi offerti al cliente, nonché incrementare efficienza e redditività.



In particolare chi, nonostante la pandemia, ha deciso di aprire o ristrutturare nuovi locali a Riccione si è rivolto a Zucchetti Hospitality per disporre di software applicativi di ultima generazione, potendo contare sul supporto diretto del personale della società del Gruppo Zucchetti, che lo scorso anno ha aperto una sede proprio in viale Ceccarini, al numero 190. Tra sviluppatori, analisti, addetti all’assistenza e personale di staff oggi in Romagna lavorano 100 persone.



“Quando abbiamo deciso di entrare nel settore delle soluzioni tecnologiche per il turismo sapevamo che la Romagna sarebbe stata un’area strategica da presidiare a livello diretto - ha spiegato Angelo Guaragni, amministratore di Zucchetti Hospitality -. Per questo motivo abbiamo deciso di acquisire le principali società di software della zona che presidiavano questo mercato, quindi di mettere a fattor comune tutte le competenze delle persone in ambito ospitalità e ristorazione per creare un polo di eccellenza come Zucchetti Hospitality, capace di soddisfare qualsiasi esigenza di hotel e ristoranti sul fronte della transizione digitale. Le nostre sedi in Romagna – Riccione, Misano Adriatico e Bellaria Igea Marina - si pongono come punto di riferimento tecnologico per tutti i clienti locali e la volontà è quella di continuare a investire in ricerca e sviluppo e ad assumere nuove persone per crescere insieme agli operatori turistici di una delle zone più belle d’Italia”.



"Riccione è una grande realtà imprenditoriale che negli ultimi anni è cresciuta moltissimo grazie anche all'impegno dell'amministrazione Tosi - ha detto l'assessore al Turismo e allo Sport del Comune di Riccione, Stefano Caldari -. Il nostro obiettivo è stato fin da subito il consolidamento del brand Riccione con una connotazione turistica e imprenditoriale superiore. Ecco che aziende importanti come Zucchetti trovano una collocazione quasi naturale in Riccione e nel suo cuore di viale Ceccarini. Per noi è sicuramente un valore aggiunto importante che come amministratori pubblici intendiamo coltivare".