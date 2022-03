Sandals Resorts cresce e guarda alla Repubblica Dominicana

Sandals Resorts International prosegue il proprio piano pluriennale di espansione e innovazione annunciato a fine 2021, quando il gruppo ha anticipato l’intenzione di investire 200 milioni di dollari ai Caraibi, creando 3mila nuovi posti di lavoro. Dopo aver riaperto a inizio anno il Sandals Royal Bahamian a Nassau, Bahamas, il prossimo 1° giugno inaugurerà la sua prima proprietà a Curaçao.

Sono inoltre previsti tre nuovi resort in Giamaica e, nel 2023, SRI presenterà un nuovo resort con il brand Beaches Resorts a St. Vincent e Grenadine. Ma non solo: il gruppo ha infatti messo gli occhi anche sulla Repubblica Dominicana.



I membri dell’Executive Commitee di Sandals Resorts International, insieme all’Executive Chairman Adam Stewart e al ceo Gebhard Rainer, hanno visitato di recente il Paese, incontrando funzionari governativi e il presidente Luis Rodolfo Abinader Corona. il team di Sri ha visitato alcune zone dell’isola, tra cui Punta Cana, Miches e Las Terrenas. Sebbene Stewart e altri dirigenti Sri avessero già raggiunto in passato la Repubblica Dominicana questa è stata, in realtà, la prima visita ufficiale sull’isola per la società di resort all-inclusive di lusso, la cui sede è in Giamaica.