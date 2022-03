Bahamas: le crociere tornano ai livelli pre-pandemia

Ancora un passo verso il ritorno alla normalità. Il ministero del turismo di Bahamas ha annunciato che le crociere sono tornate ai livelli pre-pandemia. In previsione, a fine anno il settore nel Paese potrebbe competere con i numeri del 2019.

Di recente l’arcipelago ha annunziato una serie di allentamenti delle restrizioni, come precisa ewnews.com: tra le varie misure, è stato anche deciso di cancellare l’obbligo per le navi da crociera di presentare la documentazione che attesti come tutto tutto il personale e i passeggeri siano vaccinati.



Resta comunque la raccomandazione a vaccinarsi prima di recarsi nella meta.