Delphina hotels & resorts premiata per la sua vocazione ‘green’

Delphina hotels & resorts spinge sulla sua vocazione di azienda green, sempre più attenta alla sostenibilità e al rispetto dell’ambiente.

La catena è stata eletta come miglior ‘world’s leading green independent hotel group’ ai World Travel Awards 2021. Il brand manager Elena Muntoni ha commentato: “La sostenibilità, il rispetto della natura e la valorizzazione delle tradizioni sono nel nostro dna grazie ad una visione lungimirante fatta di gesti concreti realizzati fin della nascita di Delphina. Il nostro impegno a favore dell’ambiente non è una tendenza del momento. Fa parte della nostra identità e l'abbiamo reso tangibile con un progetto a lungo termine affrontando negli anni importanti sfide per aprire la strada dell'ospitalità sostenibile”.



“Il nostro prossimo obiettivo - prosegue la manager - è quello di conservare questo riconoscimento e soprattutto di continuare ad innovare e migliorare i nostri standard di sostenibilità. Teniamo alla nostra terra, siamo sicuri che fare turismo rispettando l’ambiente sia uno dei modi per creare valore soprattutto in una regione come la Sardegna”.



Con la missione di offrire un’ospitalità mediterranea autentica in luoghi unici, Delphinahotels & resorts è proprietaria, gestisce e commercializza direttamente 12 hotel 5 stelle, 4 stelle superior e 4 stelle, ville, sei Spa e residence esclusivi. La catena alberghiera sarda adotta da anni politiche di crescita ecosostenibile che rispettano l'ambiente e valorizzano uno stile di vita sano, la cultura e l'enogastronomia dell'isola. Scelte confluite nel marchio ‘We are green’, creato e registrato dall'azienda per rappresentare il suo impegno a favore dell’ambiente. Delphina è la prima catena alberghiera italiana ad utilizzare in tutti gli hotel, resort e nella sede centrale energia 100% verde, proveniente esclusivamente da fonti rinnovabili. La catena inoltre sinonimo di strutture a basso impatto visivo con una disposizione delle camere in forma diffusa e indipendente in armonia con il paesaggio.



Sostenibilità significa anche responsabilità sociale attraverso la collaborazione con imprese locali e la predilezione di manufatti realizzati da aziende sarde e galluresi. L'offerta enogastronomica privilegia materie prime del territorio con il progetto ‘Genuine Local Food Oriented’, marchio di qualità Delphina a sostegno di una cucina sana, basata su ingredienti genuini che rispettano la stagionalità, preferibilmente a km 0. Delphina promuove inoltre escursioni per far conoscere agli ospiti il territorio, la natura, l'archeologia e la storia della Gallura ed è Corporate Golden Donor a sostegno del Fai nella tutela del patrimonio culturale e naturalistico italiano.