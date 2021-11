Bluserena passa nelle mani di Azora, attraverso Azora European Hotel & Leisure. L’operazione coinvolgerà il portfolio di 13 hotel in totale, di cui 8 di proprietà, dislocati in diverse regioni italiane.

“L'obiettivo dell'operazione – si legge in una nota congiunta - è quello di rafforzare il marchio Bluserena, con un programma di investimenti di 30 milioni di euro per rinnovare gli hotel e migliorare la soddisfazione del cliente. La crescita dell'azienda nel mercato italiano sarà rafforzata attraverso nuove acquisizioni alberghiere e nuovi contratti di locazione e gestione per consolidarsi come attore leader nel Paese”.



Questa operazione è la quinta realizzata dal Fondo dalla sua costituzione, dopo l'acquisizione del portafoglio iniziale (composto da 10 hotel resort e 4 hotel urbani in tutta Europa), il Giverola Resort, un hotel sulla Costa Brava, e l'acquisto di Tivoli Vilamoura, Tivoli Carvoeiro e Vilalara ThalassaResort, nella regione portoghese dell'Algarve. Il fondo ha già un portafoglio di 31 hotel in Europa.



"Crediamo che Bluserena sia pronta a fare un nuovo salto di qualità con un fondo europeo come Azora. Azora ci è sembrato il partner più adatto per continuare la storia di Bluserena e migliorarne la crescita – ha commentato l’amministratore delegato Silvio Maresca -. Ha visto in Bluserena una piattaforma di gestione alberghiera leader in Italia e, come tale, uno strumento per lo sviluppo futuro. Bluserena inizia ora una fase di crescita nel mercato italiano che creerà opportunità per lo staff aziendale e la città, mantenendo la sede a Pescara".