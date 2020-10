Bluserena cresce in Sardegna con Is Serenas Badesi Village

Un nuovo concept di villaggio turistico a 4 stelle che si distingue per l’eleganza e l’esclusività dei servizi. È quello che Bluserena inaugura con Is Serenas Badesi Village, il nuovo villaggio in Gallura con cui il gruppo prosegue nel suo piano di sviluppo. Il resort in Sardegna, la cui apertura è prevista il prossimo anno, garantirà animazione per tutte le età e dotazioni e servizi dedicati ai più piccoli e disporrà di camere comfort con piscina riservata, un’ampia scelta di ristoranti, tre piscine e una ricca proposta di attività sportive.

Dedicato alle famiglie

Molte le novità anche per altri villaggi del Gruppo: dal 2021 il Calanè Village, 4 stelle del complesso Ethra Reserve, diventerà il primo ‘superfamily’ Bluserena, arricchito con nuovi servizi e tante novità pensate per i più piccini.



Il Kalidria Hotel & Thalasso SPA, 5 stelle progettato dall’ architetto Emilio Ambasz, anch’esso collocato all’interno del complesso Ethra Reserve, entra nel catalogo Bluserena con una ricca offerta di pacchetti benessere.



A inaugurare la stagione invernale sarà il 23 dicembre l’Hotel Sansicario Majestic, un 4 stelle vicino a Sestriere, inserito nel comprensorio della Vialattea e dotato di centro benessere e piscina. Anche per le vacanze sulla neve l’azienda ha posto la massima attenzione sulla sicurezza con servizi conformi a norme e protocolli vigenti pur garantendo, come sempre, comfort e divertimento.