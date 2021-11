Lotta al Covid, controlli a campione anche in ristoranti e alberghi

“Ci saranno controlli serrati”. Il Ministero dell’Interno vuole fare sul serio e lo dice a chiare lettere nella sua nota stampa: le nuove norme anti-Covid andranno rispettate puntigliosamente e occorrerà “farsi vedere. I cittadini devono capire che si fa sul serio. E le persone vaccinate devono sentirsi protette”.

Il piano di controlli della 'Operazione Sicurezza', cui si sta lavorando in questi giorni, scatterà già il prossimo weekend, prima ancora del 6 dicembre, quando entrerà in vigore il Super green pass.

Per quanto riguarda ristoranti e alberghi sono previste verifiche a campione e, come spiega La Stampa, per evitare discussioni e malintesi le forze di polizia saranno invitate a muoversi con garbo, ma i prefetti sono tenuti a coinvolgere anche le associazioni di categoria. Al tavolo dove si decideranno le linee guida per le verifiche ci sarà, dunque, quantomeno il rappresentante della Confcommercio provinciale.



Mascherine e assembramenti

Intanto, per quanto riguarda le mascherine anche all’aperto, i sindaci sperano in un provvedimento del governo che ne ristabilisca l'obbligo su tutto il territorio nazionale, almeno fin quando ci saranno i prevedibili assembramenti del Natale. Intanto si moltiplicano le ordinanze che ne impongono l’uso nei luoghi dello shopping, mentre stanno tornando le transenne a impedire un eccessivo afflusso nelle piazze e vie principali delle città e, quindi, assembramenti quanto mai pericolosi con il diffondersi delle nuove varianti del virus.