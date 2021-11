Mascherine all'aperto obbligatorie in montagna, il parere di Uncem

“Un obbligo difficile da controllare, ma anche inutile”. Le parole sono di Marco Bussone, presidente nazionale Uncem - Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani -, che interviene sulle nuove norme anti-Covid che potrebbero portare all’introduzione dell’obbligo di mascherina anche all'aperto, ovunque.

"C’è una profonda differenza – dice Bussone - tra le città dove le prossime settimane ci saranno flussi importanti di persone, in crescita per via del Natale, tra acquisti e manifestazioni, e i piccoli comuni o le aree montane e rurali italiane. Dove il distanziamento è da sempre realtà. Non solo a causa della pandemia”.



E ribadisce che, a normativa vigente, già oggi in caso di assembramenti vi è l'obbligo di indossare mascherine anche all'aperto. “In situazioni 'ordinarie', normali, senza manifestazioni o eventi all'aperto – sostiene Bussone - la mascherina nei piccoli comuni, nei paesi e nei borghi rurali e montani dell'Italia interna, non ritengo debba essere resa sempre e comunque obbligatoria all’aperto".