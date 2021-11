Meliá negli States oltre i livelli pre-Covid

È la notizia che ogni azienda del turismo si aspetta: il ritorno ai livelli pre-pandemia. Meliá ora annuncia che le prenotazioni negli Stati Uniti hanno superato i livelli del 2019, arrivando al +5% rispetto a due anni fa.

Si tratta di 2 strutture, come riporta preferente.com: per una (New York) le prenotazioni arrivano per il 45% dai mercati internazionali, mentre per la struttura di Orlando la percentuale si ferma al 33%, con europei in testa, seguiti da argentini e canadesi.



Inoltre la compagnia, per cavalcare l’onda, ha deciso di lanciare una promozione proprio per le strutture a stelle e strisce, in modo da stimolare ulteriormente la domanda e fare leva su un prodotto che sta dando buoni risultati.