Meliá, un parco tematico e 2 nuovi hotel a Punta Cana

Meliá Hotels International ha annunciato un investimento di 400 milioni di dollari per la costruzione di un parco tematico e due nuovi hotel di lusso a Punta Cana, in Repubblica Dominicana.



Il parco, anticipa hosteltur.com, prenderà il nome di Katmandù Park e sarà sviluppato in collaborazione con la compagnia di intrattenimento statunitense Falcon’s Beyond. Sarà inaugurato nell'autunno del 2022 e per la sua realizzazione saranno stanziati 170 milioni di dollari.



Per la costruzione delle due nuove strutture ricettive, che prenderanno il posto del Paradisus Punta Cana, il gruppo spagnolo ha invece preventivato un investimento di 180 milioni di dollari. Cinquanta milioni di dollari saranno infine destinati alla ristrutturazione dell’hotel Paradisus Palma Real.