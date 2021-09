Scalapay nell’hospitality, partnership con Hoteldoor

Continua la scalata di Scalapay. La startup ha siglato un accordo strategico con Hoteldoor, Crm e Customer data hub utilizzato da oltre 500 strutture alberghiere italiane per gestire la vendita e curare le relazioni con gli ospiti.

“Con Scalapay sarà più facile trasformare i preventivi di soggiorno in prenotazioni – spiega in una nota Andrea Borghetti ceo & product Owner di Hoteldoor -. Stimiamo che il tasso di conversione possa salire notevolmente per le strutture di tipo leisure, con un vantaggio sicuramente interessante”.



Attraverso l’intesa Scalapay si impegna a garantire agli hotel vantaggi sia a livello di revenue, sia di marketing, migliorandone la liquidità, aumentando lo scontrino medio fino al 48%; garantendo visibilità gratuita sul sito Scalapay.com; facilitando il reveneu management e migliorando gli investimenti.



"Siamo entusiasti che Hoteldoor abbia integrato Scalapay all’interno dei suoi servizi – commenta Matteo Ciccalé, partnerships director Travel di Scalapay -. L’esperienza estiva ha dimostrato che il nostro strumento non è solo utile al consumatore ma uno strumento di marketing a performance senza pensieri per l’albergatore. L’opportunità è di sfruttare un nuovo canale che sta crescendo in termini di adesioni e consensi in maniera molto rapida in Europa. Gli imprenditori che hanno già scelto l’innovativo Hoteldoor, da oggi avranno uno strumento in più per fidelizzare e convertire nuovi clienti”.