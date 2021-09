Scalapay nel turismo, ecco le prime adesioni del mondo del travel

Scalapay si espande nel mercato del travel. La start up leader del ‘Buy Now Pay Later’, che ha appena raccolto 155 milioni di dollari di equity funding arrivando a 203 milioni totali, punta al mondo dei viaggi e dell’intrattenimento e ha già raccolto le prime adesioni.

“Scalapay – spiega Matteo Ciccalé, Partnerships Director - Travel - si è dimostrato l’incentivo utile a non rinunciare più a quello che amiamo. Un servizio che permette al consumatore di tornare a vivere esperienze grazie ad un metodo accessibile, e sostenibile, di pagamento. Al contempo uno strumento per gli imprenditori, utile a raggiungere nuovi consumatori e aumentare lo scontrino medio”.



I tour operator

Fra i tour operator hanno aderito il generalista DLT Viaggi, Bianco Viaggi, che si occupa di pellegrinaggi, Tramundi, che tratta viaggi di gruppo e Girls in Italy, tour operator italiano specializzato in esperienze di viaggio ispirazionali per sole donne.



Nei trasporti la piattaforma Traghetti Lines, sito leader italiano nella biglietteria marittima. Nell’ospitalità si è già registrata Poggio Imperiale, country house con spa e maneggio nelle colline marchigiane. Nel novero c'è anche Vivamod, a breve disponibile, un servizio di travel booking che offre la possibilità di prenotare oltre 500mila strutture tra hotel, B&B, appartamenti, residence, case e ville in tutto il mondo.



Tra le adesioni anche il parco Mirabilandia, Il Villaggio del Benessere, day spa in Piemonte e Cicero Experience, che commercializza esperienze in ambiti quali enogastronomia, adrenalina, incontri con artisti e artigiani. A Venezia ha aderito anche inGondola.com, che permette di godere delle bellezze della città lagunare da una prospettiva speciale.