“È stato un test positivo che ci dà fiducia per proiettarci con ottimismo alla prossima estate”. Fabrizio Prete, direttore generale Garibaldi Hotels (nella foto), parla in questi termini della prima stagione del Santina Resort, la nuova struttura sarda a 4 stelle del gruppo che avrebbe dovuto aprire il 13 giugno ma i cui lavori si sono prolungati più del previsto.

“Chiaramente il solo mese di agosto non fa testo - precisa Prete -, ma il Santina ha comunque riscontrato un enorme successo in termini di gradimento, mantenendo uno standard di servizio elevato ed ottenendo l’adr più alto di tutte le strutture del gruppo”.



I nuovi investimenti

L’hotel ha suscitato l’interesse di diversi operatori stranieri provenienti dal mercato tedesco, polacco e olandese, “che hanno visitato il resort per valutare operazioni corpose nel 2022”. In corso di valutazione anche accordi con il mercato italiano che nell’ultima stagione, aggiunge Prete, ha avuto un peso di circa 85% sul fatturato complessivo.



Garibaldi Hotels, intanto, procede sulla strada degli investimenti: “Abbiamo acquistato un immobile a Carovigno per realizzare un ampliamento di circa il 50 per cento della capacità ricettiva della Dimora Sant’Anna - spiega Prete - e inoltre stiamo terminando i lavori di ristrutturazione dell’hotel Monzoni in Trentino, che ha subito un restyling totale sia nelle camere che nelle parti comuni”. Ma non finisce qui: il gruppo, infatti, sta valutando di fare un altro investimento immobiliare in Puglia.