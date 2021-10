Lo sviluppo di Garibaldi Hotels: la new entry è Borgo Pulciano

Garibaldi Hotels cresce nel comparto delle dimore storiche. Il gruppo ha infatti aggiunto al portfolio di strutture in gestione Borgo Pulciano, in Umbria, un borgo medievale trasformato in un polo turistico con 6 casolari che ospitano camere e appartamenti, un ristorante, sala meeting ed eventi, due piscine, parco giochi per bambini, ampi spazi esterni e percorsi salute dove praticare sport all’aperto tra i giardini e i sentieri che circondano la proprietà.

“Una struttura – spiega il direttore generale di Garibaldi Hotels, Fabrizio Prete - con una forte vocazione al turismo internazionale per la destinazione Umbria, molto amata anche all’estero, ma anche per la peculiarità del luogo. Un vero borgo medievale dotato dei comfort moderni, ma che conserva perfettamente il fascino e il sapore d’altri tempi”.



Nuovo contratto per la Sicilia

Garibaldi Hotels ha siglato anche un contratto di gestione di 18 anni per una nuova struttura villaggistica nella Sicilia meridionale direttamente sul mare. “Abbiamo appena chiuso questa trattativa che ci permette di includere un nuovo club nella nostra offerta mare. Sarà certamente una delle novità per la stagione estiva 2022 ma non ci fermeremo qui”, continua Prete.



Nel mirino del gruppo alberghiero pugliese c’è infatti anche la Calabria per lo sviluppo dei progetti resort. “Stiamo valutando diverse trattative in questa regione per completare l’offerta mare Sud italia in una regione che ha molto da offrire dal punto di vista turistico” conclude Prete.