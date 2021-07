Mira Hotels & Resorts sigla una partnership con Starpool

Vivere una vacanza rigenerante tra natura, wellness e sport: questa la promessa delle strutture bioattive di Mira Hotels & Resorts. Il gruppo alberghiero, grazie alla partnership con Starpool, azienda italiana di spicco nel settore della salute e del benessere psicofisico, intende offrire un'accoglienza di livello e un soggiorno esperienziale tanto agli appassionati di golf quanto agli ospiti alla ricerca di esperienze wellness in grado di rigenerare mente e corpo.

"La scelta di Starpool è dettata dalla perfetta sinergia tra i loro valori e quelli di Mira Hotels. Un'azienda fortemente Made in Italy che, come noi nei nostri Resort, si dedica al benessere e alla cura dell'ospite", ha dichiarato Daniela Righi, ceo di Mira Hotels & Resorts.



Tra le novità dell'estate 2021 l'offerta Zerobody, il galleggiamento a gravità zero sopra 400 litri d'acqua calda in modalità 'asciutta'



Livia Fabietti