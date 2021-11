Mira Hotels cresce nel segmento golf in Puglia con l’Acaya Resort

Continua lo sviluppo del gruppo Mira Hotels & Resorts che, grazie all’advisoring di Colliers Italia, ha siglato una partnership strategica con CPI Holding per la gestione del pugliese Acaya Golf Resort & Spa.

La struttura, che sarà gestita dal gruppo per i prossimi otto anni, sarà oggetto da subito di un importante piano di implementazioni infrastrutturali e restyling che, grazie all’intervento di CPI Italy, porterà al rinnovo delle 97 camere, dei ristoranti e della hall del resort, dell’Antica Masseria San Pietro e del campo da golf a 18 buche.



“Acaia - spiega la ceo del gruppo, Daniela Righi - per noi è stato il punto di partenza nel segmento golf, nel quale vediamo uno dei punti cardine della nostra crescita futura. Siamo certi che porteremo questo meraviglioso resort, con il supporto di CPI Italy, al suo massimo splendore, come merita”.



“Siamo felici di aver agito come advisor di proprietà e tenant - ha commentato Vincenzo Zubbo, Business Development Colliers Italia -. In questo modo siamo riusciti a raggiungere una soluzione ottimale, in grado di creare valore per entrambi. Siamo inoltre lieti di aver preservato l’italianità della gestione, che spesso è un fattore chiave nel settore del leisure. In particolare, crediamo nello sviluppo di realtà che sappiano fondere trasversalmente alcuni aspetti essenziali dell’hospitality di respiro internazionale. Siamo certi che la proposta Golf & Leisure sia vincente in quel territorio”.