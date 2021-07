Federalberghi Garda Veneto: un’app per gli albergatori e il territorio

MyFedGardaVeneto è la nuova app, gratuita e dotata di notifiche push, realizzata da Federalberghi Garda Veneto per le proprie imprese associate e per tutto il territorio di riferimento.

Il processo di notifiche push permetterà di ricevere, in tempo reale e direttamente sul proprio smartphone o tablet, messaggi riguardanti gli aggiornamenti e le attività dell’Associazione, per i propri associati e per il territorio.



“MyFedGardaVeneto è l’idea innovativa della nostra Associazione – ha sottolineato Ivan De Beni, presidente di Federalberghi Garda Veneto -. Uno strumento utile per avere a portata di mano tutte le informazioni, le comunicazioni istituzionali, le news, gli avvisi di ricerca del personale nel turismo e i futuri... (continua su HotelMag)