Bocca, Federalberghi: “Il Paese riparte, in viaggio il 54,5% degli italiani”

Il 54,5% degli italiani, pari a 32,5 milioni di persone, non rinuncerà alle vacanze estive, nonostante la paura del virus. È un quadro incoraggiante quello che emerge dall’indagine Federalberghi sull’estate dei nostri connazionali. Le cifre, infatti, sono in aumento se paragonate all’alta stagione 2020, mentre invece rispetto al 2019 mancano all’appello 2,1 milioni di persone. Allora, infatti, in vacanza erano andati 34,6 milioni di italiani.



“Che il movimento turistico degli italiani in questa estate 2021 stia riprendendo quota non può che essere una buona notizia - commenta Bernabò Bocca, presidente di Federalberghi -. Questo è un passaggio essenziale che ci dà la misura di quanto sia stata significativa la campagna vaccinale messa in atto dal nostro Governo in modo radicale. Con la percentuale sempre crescente di vaccinati, la paura di nuovi contagi sembra infatti diminuire rispetto allo scorso anno, malgrado il manifestarsi delle nuove varianti”.



Il mare vince ancora

Il 93,3% degli italiani che ha effettuato o effettuerà una vacanza nel corso dell’estate rimarrà in Italia, per un totale di 30,1 milioni di persone. Il 5,1% dei nostri connazionali passerà le vacanze all’estero (nel 2020 era il 2,8%), mentre l’1,6% è ancora indeciso.

Quella balneare si conferma la tipologia di vacanza preferita dagli italiani, seppur in leggera flessione rispetto allo scorso anno (75 contro 77%); seguono la montagna (9,7%) e le città d’arte (4,7%). Proprio queste ultime, anche se in leggero aumento rispetto al 2020 (2,5%), sono ancora ben lontane dai livelli pre-covid (9,5% nel 2019).