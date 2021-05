Salta il superbonus 110% per gli hotel: la delusione del turismo

Un grande passo indietro e insoddisfazione ai massimi livelli per le associazioni di categoria del turismo e degli alberghi, che hanno visto sparire dal decreto semplificazioni sul Pnrr l’estensione del superbonus del 110% agli hotel.

L’incentivo sulle ristrutturazioni green è infatti stato ricompreso nel Piano del Recovery per le abitazioni private, semplificando le procedure per accedere alla misura, ma l’estensione agli alberghi è stata stralciata, perché ritenuta troppo costosa dal Governo.



“La delusione è grande e l’insoddisfazione è ai massimi livelli - commenta Bernabò Bocca, presidente di Federalberghi -. Dobbiamo purtroppo prendere atto che la tutela e lo sviluppo dell’economia del turismo non sono state minimamente considerate in questo provvedimento”.



L’associazione ora spera in un emendamento durante la discussione parlamentare. “Chiediamo che durante l’esame parlamentare del decreto si ponga rimedio a questo brutto scivolone - conclude Bocca - e si approvi un emendamento volto a favorire la riqualificazione delle strutture ricettive, riconoscendo e valorizzando il contributo fondamentale che le nostre imprese apportano alla produzione di reddito e di posti di lavoro.”



Di grande passo indietro parla Federturismo Confindustria: “Poter riconvertire e riqualificare le strutture ricettive con uno strumento efficace come l’ecobonus 110% avrebbe consentito di rilanciare l’offerta italiana nel mondo allineando gli standard qualitativi alle esigenze internazionali e utilizzando i fondi del Pnrr in un’ottica di co-investimento per la parte riguardante la digitalizzazione e la transizione ecologica" si legge in una nota dell’associazione, che si appella al ministro del Turismo.



"Il Ministro Garavaglia è stato fin dal primo momento vicino e sensibile ai temi e ai problemi degli operatori del turismo, ci auguriamo quindi che la logica di tale scelta sia dettata dal voler prevedere ulteriori misure specifiche altrettanto determinanti per il futuro del turismo italiano”.