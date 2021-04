La bozza del decreto Semplificazioni con le disposizioni urgenti in materia di transizione ecologica volute dal ministro Roberto Cingolani continene la proposta di estensione del superbonus agli alberghi, che da tempo chiedevano di poter beneficiare della misura per accelerare la ripartenza.

Come riporta Il Sole24Ore, la proposta prevede di estendere l'ambito di applicazione del superbonus anche agli interventi effettuati su immobili “con classe catastale D/2, ovvero alberghi e pensioni” .

In programma anche la semplificazione per rendere più semplice la fruizione del Superbonus 110%, che sarà un tema fondamentale nel Pnrr quando prenderà la forma del decreto legge.



Il premier Draghi (nella foto) è poi intervenuto sul tema della proroga dell’ecobonus per il 2023, impegnandosi a inserirla nel Disegno di Legge di bilancio per il 2022.