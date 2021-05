Un bilancio pesante per il turismo. Se il sistema economico, grazie anche agli aiuti del Governo, sembra aver resistito ai colpi della crisi, i settori più colpiti sono alle prese con una lotta per la sopravvivenza. Il rapporto regionale Pmi 2021 realizzato da Confindustria e Cerved fa il punto sullo stato di salute delle piccole medie imprese in questo periodo decisamente particolare. E se nel complesso il quadro comprende degli elementi di fiducia, le cose cambiano analizzando i conti di alcuni settori.

Il rischio default

Tra i comparti più a rischio ci sarebbe quello alberghiero, soprattutto sotto il peso delle spese e dei conti da pagare. Stando al report, infatti, per un terzo degli alberghi sarebbe concreto il pericolo di un fallimento: una percentuale che si ferma al 20,7% per il Nord-Est, come riporta ilsole24ore.com, e sale l 46,6% per le regioni del Sud Italia.



Nel complesso, le pmi a rischio sono il 14,7%, con un aumento rispetto al 9,2% del periodo pre-Covid. Al Mezzogiorno la quota sale a 20,8% (13% prima delle limitazioni Covid).