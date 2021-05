Confindustria Alberghi: “Bene le parole dell’Ue. Ora l’Italia definsca un piano per le riaperture”

“Bene le aperture della Von der Leyen sui viaggi”, ma ora è “necessario che l’Italia si faccia trovare pronta con un piano per le riaperture”. Così in una nota Maria Carmela Colaiacovo, vice presidente di Confindustria Alberghi, commenta le parole con cui la presidente della Commissione Ue ha esortato i Paesi membri a riattivare al più presto la macchina dei viaggi.

“Con l’intervento di Ursula von der Leyen, che segue quello dei giorni scorsi sul covid pass, l’Europa accelera sul turismo”, continua Colaiacovo, ribadendo però la necessità di far ripartire la Penisola in modo strutturato e repentino.



“L’aumento delle vaccinazioni ed il quadro generale dell’epidemia in Europa e negli Usa sta cambiando rapidamente lo scenario - sottolinea la presindete di Confindustria Alberghi -. Anche gli Uk da metà giugno rimuoveranno il divieto che oggi blocca il turismo all’estero. È necessario che anche l’Italia tenga il passo ed acceleri nella definizione di un calendario dei prossimi step, orari, aperture, coprifuoco. Sono settimane cruciali queste. Stiamo vedendo un aumento delle richieste, ma i clienti vogliono essere rassicurati su cosa si potrà fare nei prossimi mesi. Abbiamo bisogno di risposte oggi – conclude - per evitare di perdere quote di mercato nei prossimi mesi a favore di Paesi più organizzati che ad oggi già dispongono di un piano di aperture”.