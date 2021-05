Federalberghi: 9 milioni di italiani in viaggio nel ponte del 2 giugno

Vacanze di prossimità, ma pur sempre vacanze. Il primo vero ponte dell’anno, o meglio il primo in cui è possibile spostarsi, si preannuncia all’insegna degli spostamenti brevi. Secondo Federalberghi, infatti, sono 9 milioni gli italiani che si metteranno in viaggio intorno al 2 giugno, dormendo almeno una notte fuori casa.

Vince sicuramente il turismo interno, con il 99,3% dei vacanzieri che resterà in Italia. Non solo: ben il 69,6% resterà nella Regione di residenza, mentre il 22,5% si muoverà in una regione vicina.



Si tratta comunque di cifre inferiori rispetto ai livelli del 2019, ma rappresenta comunque un notevole passo avanti in confronto a 12 mesi fa. “Per quanto si tratti di un valore inferiore rispetto agli exploit dell’era pre-covid in periodi analoghi - commenta il presidente di Federalberghi, Bernabò Bocca (nella foto) -, in questo momento e dopo un anno come il 2020 vissuto in totale oscurità, sembra di poter gridare al miracolo”.