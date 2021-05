Federalberghi Sardegna apre all’ipotesi di effettuare i vaccini anche nei luoghi di villeggiatura, ma avverte: “Dobbiamo assolutamente evitare di creare aspettative non realizzabili”.

È questo il punto di vista del presidente Paolo Manca (nella foto). Secondo quanto riportato da La Nuova Sardegna, l’idea di vaccinare i turisti in vacanza è di per sé un’opportunità, ma solo se dietro c’è una solida organizzazione che possa garantire tempi certi.



Manca poi sposta l’attenzione anche su un altro aspetto legato all’argomento: “In questo momento non bisogna innalzare barriere virtuali alle prenotazioni turistiche con un errata comunicazione. È bene che le istituzioni, in questo caso la Regione Sardegna, esprima subito, con chiarezza, le proprie intenzioni”.