Sardegna, riapre il 28 maggio il Grand Hotel Poltu Quatu

Venerdì 28 maggio riapre il Grand Hotel Poltu Quatu, una delle strutture più note della Sardegna e Costruito nel 2002 su modello di un antico villaggio di pescatori il comlesso si trova in una una sorta di fiordo naturale davanti all'arcipelago della Maddalena.

Il resort, frequentato da sportivi, celebrità ed esponenti del jet set internazionale, ha 143 camere e suite, 66 appartamenti The Reserve, ristoranti, bar, piscina, centro benessere e fitness, spiaggia privata, campi da tennis, centro congressi. Le novità per il 2021 sono le venti camere totalmente ristrutturate, le nuove proposte enogastronomiche e un'accademia di cucina in collaborazione con Gambero Rosso. Per gli appassionati di padel tre nuovi campi dove dal 17 al 20 giugno si svolgerà la "Smeraldina Padel Cup". M. T.