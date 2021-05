Esce oggi la Guida TTG per i consulenti di viaggio dedicata al turismo archeologico sardo. Realizzata per conto della Regione Autonoma della Sardegna e della Camera di Commercio di Cagliari a sostegno di Archeologika 2021, è una raccolta di curiosità e informazioni realizzate per specializzarsi su un prodotto di viaggio decisamente alternativo, legato alla civiltà nuragica, antica di millenni e ancora densa di mistero.

Nello speciale, informazioni sugli scavi archeologici, sui libri e sui film che parlano della Sardegna più nascosta, sui centri termali affacciati sui siti nuragici, sugli antichi monumenti in cui è possibile sposarsi, sui centri didattici per viaggi di istruzione in cui bambini e ragazzi possono trasformarsi in archeologi.



Grazie a questa Guida - pubblicata da TTG in formato cartaceo e in formato digital - i professionisti del settore hanno a disposizione uno strumento inedito, che garantisce l’accesso ad informazioni indispensabili ad arricchire il servizio di consulenza per la clientela interessata alle vacanze culturali. La Sardegna diventa così non solo destinazione di mare ma anche luogo di affascinanti scoperte archeologiche effettuabili all’aria aperta, nel rispetto delle norme per il distanziamento, anche in abbinata a trekking, bike, cicloturismo e persino arrampicata.



Complementare alla Guida, il webinar di specializzazione per agenzie di viaggi e tour operator che si terrà il 31 maggio alle ore 15. Le iscrizioni sono aperte e gratuite a questo link.

La Guida è disponibile su TTG Italia di oggi, online sulla Digital edition.

P.T.