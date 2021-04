Sandals, tre nuovi resort in Giamaica

Sandals Resorts International si appresta a puntare tre nuove bandierine sulla Giamaica. L’annuncio arriva direttamente dall’executive chairman del gruppo, Adam Stewart.

Nei piani dell’azienda ci sarebbe la riconversione di due resort all inclusive acquisiti lo scorso anno (l’ex Jewel Dunn’s River Beach Resort & Spa, a Ocho Rios, e il Jewel Runaway Bay Beach Resort & Waterpark) e la costruzione di un’altra proprietà vicino alla struttura di Ocho Rios.



I tre nuovi indirizzi, si legge su Travel Mole, entreranno a far parte del portfolio Sandals and Beaches.



Le strutture

Il Jewel Dunn’s River Beach Resort & Spa sarà completamente rinnovato per riaprire poi come Sandals Dunn's River.



Il Jewel Runaway Bay Beach Resort & Waterpark, situato a metà strada tra Ocho Rios e Montego Bay, subirà un ampio intervento di riqualificazione per diventare Beaches Runaway Bay Resort e ospitare al suo interno 400 suite da 2, 3 e 4 camere. Gli ospiti del Beaches Runaway Bay avranno anche accesso al Runaway Bay Golf Club.