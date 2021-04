Il Sandals Royal Caribbean di Montego Bay completa i lavori con 48 nuove suite

Sandals Resorts International continua a investire. L’ultima notizia riguarda le 48 nuove luxury suite che andranno ad ampliare l’offerta ricettiva del Sandals Royal Caribbean di Montego Bay, in Giamaica, già prenotabili per arrivi dal 15 dicembre prossimo e che sono state inserite nel nuovo edificio Chequers.

Due le categorie di camere incluse nel progetto di espansione: 12 junior suite Crystal Lagoon Hideaway Swim-up Club Level con patio e 36 junior suite Crystal Lagoon Hideaway con balcone.



Situato nel Caribbean Village, il nuovo edificio Chequers si articolerà su quattro piani, costruito nel rispetto della tradizione dei resort a bassa densità, ideale per coppie. Gli ospiti delle suite Club Level avranno accesso alla lounge Club Sandals e ai servizi di concierge, che gestiscono tutte le richieste speciali e le prenotazioni, compresi il check-in privato e il servizio in camera tutto il giorno.



Con l’aggiunta di queste 48 nuove camere si concludono i lavori di ristrutturazione e l’inclusione di nuovi servizi del Sandals Royal Caribbean, portando così a 280 il numero totale di camere del resort. Da dicembre 2019, il resort ha apportato importanti migliorie, a cominciare dai tre nuovi ristoranti: Spices, che serve specialità pan-caraibiche per un’esperienza culinaria locale, Bombay Club, che propone piatti della cucina indiana e La Tavola, per un assaggio della tradizione culinaria italiana.