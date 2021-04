Preferred Hotel Group presenta il nuovo brand Beyond Green

Si chiama Beyond Green il nuovo brand di Preferred Hotel Group e come suggerisce il nome, mira a un'espansione del portafoglio aziendale all'insegna della sostenibilità.

Gli ospiti che prenotano in una di queste strutture riceveranno una serie di benefit esclusivi attraverso la piattaforma 'I Prefer' Hotel Rewards, potranno condividere la propria esperienza sui social taggando il profilo @StayBeyondGreen e partecipare a delle attività ecologiche come, per esempio il green tour a San Juan Capistrano.



Come riporta travelpulse.com, Beyond Green ospiterà una serie di iniziative tra cui seminari per aggiornare gli adv sulle novità del turismo sostenibile. Il nuovo sito web, inoltre, punta alla promozione di contenuti di qualità sfruttando un meccanismo di storytelling. G. G.