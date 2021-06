Preferred Hotels & Resorts affilia 11 nuove proprietà: in Italia l’Hotel Villa Barbarich a Mestre

Sono 11 le nuove proprietà affiliate a Preferred Hotels & Resorts fra il 1 febbraio e il 31 maggio di quest’anno. Fra queste, posizionate nelle più disparate aree del mondo, anche una struttura italiana, l’Hotel Villa Barbarich Venice Mestre.

Ognuno di questi hotel, resort e residence, da un rinnovato rifugio di charme a New York a uno chalet super lusso svizzero, offre a coppie, famiglie e viaggiatori in solitaria esperienze autentiche e occasioni per rilassarsi, rigenerarsi e riconnettersi con loro stessi, la natura e la cultura locale attraverso staycation a lungo desiderate e i primi viaggi all’estero da oltre un anno.



La struttura di Mestre, un boutique hotel del XVI secolo, propone 31 camere, un giardino con patio, piscina e vasca idromassaggio, e il ristorante Malipiero con cucina regionale preparata con ingredienti locali.



Fra le altre affiliazioni, spicca un nuovo indirizzo lusso a New York, il ModernHaus SoHo, aperto a maggio 2021 con interni ispirati al movimento artistico del Bauhaus; The Fives Oceanfront Puerto Morelos, a circa 40 km a sud di Cancun, 93 ampie suite in stile residenziale con una, due o tre camere da letto, alcune con piscina privata e vista dell’oceano; l’Haycock Manor a Wansford, Regno Unito, che aprirà a luglio e La Esperanza Granada, Spagna, una tenuta di campagna con 5 ettari di giardini con frutteti antichi, cortili ispirati all’Alhambra e una collina, tutto a soli 30 minuti da Granada.



E ancora, Ultima Gstaad in Svizzera, Ultima Corfu in Grecia, il Pendry a Chicago, l’Artiem a Madrid, il Parkhotel Quellenhof Aachen in Germania e il THE Park Kolkata a Calcutta in India.