CleanBnb, accordo con BancaProgetto: 1 milione di euro per crescere

CleanBnb fa squadra con BancaProgetto. L’azienda ha siglato un accordo con l’istituto specializzato nei servizi per le pmi e per la clientela privata, che prevede l’apertura di una linea di finanziamento da un milione di euro che CleanBnB impiegherà nel consolidamento del business e nelle attività di sviluppo sul territorio.

Con questo finanziamento, spiega l’azienda in una nota, “sarà tra l’altro possibile finanziare il capitale circolante per acquisire e integrare interi portafogli da operatori di minore importanza a cui CleanBnB si offre come polo di aggregazione”.



CleanBnB è stata assistita nell’operazione da Aetos Partners, advisory firm specializzata in operazioni finanziarie e strategie finanziarie per Pmi, e da Ambromobiliare, advisor storico della società.



“Si tratta di un fattore importante per CleanBnB perché ci consente di valorizzare ulteriormente capacità e competenze che di recente hanno già portato a un ulteriore rafforzamento della rete e del portafoglio di immobili - spiega il presidente Francesco Zorgno -. CleanBnB ha mantenuto inalterata la sua missione pur nella complessità dell’ultimo anno e il nostro modello di business si è confermato la migliore risposta rispetto alla complicata situazione di mercato degli ultimi dodici mesi. Anche grazie alla partnership con Banca Progetto, CleanBnB si farà trovare pronta al nuovo ciclo di mercato degli affitti di breve e medio termine, che già la scorsa estate hanno mostrato una fortissima capacità di ripartenza e che possono ambire a un ruolo da protagonisti nella ripresa”.