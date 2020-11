CleanBnb, accordo con Sweetguest per acquisire un porfolio di contratti di gestione

CleanBnB ha sottoscritto un accordo con Sweetguest per l’acquisizione di un portfolio di contratti di gestione di affitti brevi nelle località di Milano, Firenze e Roma.

L’operazione “è coerente con le linee di sviluppo di CleanBnB, che negli ultimi mesi sta seguendo con grande attenzione le opportunità di aggregazione di portafogli di gestione di immobili in affitto breve – spiega in una nota Francesco Zogno, presidente di CleanBnb -. La possibilità di ampliare il nostro attuale portafoglio, composto da oltre 1000 immobili, con ulteriori unità già avviate, e comunque gestite con coerenza rispetto al nostro modello di business, è un presupposto importante per essere pronti al nuovo ciclo di mercato degli affitti brevi, che già questa estate hanno mostrato una fortissima capacità di ripartenza”.



Il completamento dell’acquisizione di ciascun singolo contratto è subordinata ad alcune condizioni sospensive, tra cui l’autorizzazione dei clienti alla cessione del contratto. Al verificarsi delle condizioni sospensive sarà definito il numero complessivo di contratti oggetto di cessione e sarà corrisposto il relativo prezzo da parte di CleanBnB.