CleanBnB punta sul turismo di prossimità e amplia il portfolio

Cresce il portfolio di CleaBnB. In attesa della ripresa del turismo, l’azienda amplia l’offerta aprendo 7 nuove piazze e arrivando così a coprire quasi tutte le regioni italiane.

Il porfolio si arricchisce così di ulteriori immobili in Toscana (sull’Isola d’Elba, nel borgo di San Gimignano e in Valdelsa); nel Lazio (Castelli Romani); in Campania (a Sorrento e nella penisola sorrentina); in Puglia (a Barletta, Andria e Trani); in Basilicata (nella costa jonica e a Matera); in Calabria (nell’Alto Jonio Cosentino); e nelle Marche (a Pesaro e Urbino).



“Il turismo di prossimità continuerà a muovere i flussi nei prossimi mesi che ci aspettiamo saranno caratterizzati ancora dal prevalere del turismo interno – spiega in una nota il presidente di CleanBnB, Francesco Zorgno -. La possibilità di offrire alloggio e ospitalità in un numero sempre maggiore di località italiane, significa poter cogliere un’opportunità che si fa sempre più grande anche grazie a operazioni come quella che abbiamo realizzato con i recenti accordi che hanno permesso l'aggregazione a CleanBnB di altri operatori, e che ci hanno consentito di ampliare il nostro con unità già avviate e soprattutto gestite con coerenza rispetto al nostro modello di business”.