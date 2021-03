Marriott presenta le soluzioni tech per la meeting industry

Il futuro del congressuale sarà ibrido. Nell'ultimo anno la meeting industry ha sperimentato la modalità da remoto ma nel domani, anche quando l'emergenza sanitaria rientrerà, questa tipologia di fare business potrebbe non scomparire ma abbinarsi a riunioni ed eventi in presenza.

Per questa ragione, Marriott International ha deciso di offrire soluzioni innovative a base di tecnologia proprio per agevolare il settore. Nuove risorse saranno dunque disponibili a partire da questo mese negli hotel del Gruppo siti negli Stati Uniti e in Canada, per poi estendere il progetto a tutto il mondo.



Come riporta travelmole.com, Marriott ha già ospitato alcuni meeting ibridi per i propri clienti, il più recente - per esempio - includeva 100 partecipanti in presenza (nel pieno rispetto dei protocolli sanitari) e 800 virtuali. G. G.