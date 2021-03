Marriott punta sul lusso: 70 nuove aperture

Il 2021 di Marriott International mette in agenda un'espansione del proprio con 70 nuove aperture di lusso. Dopo aver celebrato il 200esimo hotel sotto il brand Autograph Collection, il 120esimo Luxury Collection e il 50esimo Tribute Portfolio, l'azienda guarda ad altri 24 mercati per crescere nell'alto di gamma.

Marriott spiega come tale decisione arrivi dalla crescente domanda per un'esperienza su misura, dunque una fascia alta sempre più esigente in cerca di autenticità.



Come riporta travelmole.com, le novità riguarderanno la Tasmania, dove sorgerà il primo Luxury Collection hotel del Paese e ancora Seoul con il Josun Palace. Seguiranno poi Ibiza e il Giappone con il The Hiyori Chapter.



Gaia Guarino