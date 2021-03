Il Gruppo Una investe nel progetto franchising: due new entry per Unaway

Il Gruppo Una dà slancio al progetto franchising con due nuove strutture in affiliazione: l’Ecohotel Villa Costanza Venezia e l’Imperial Beach Hotel Fano, che vanno ad arricchire la collezione Unaway.

Il primo hotel sorge a Mestre, a pochi passi dal centro e dalla stazione, e nasce dal restauro di un edificio ottocentesco, eseguito seguendo rigidi criteri di ecosostenibilità. Si avvale di tecnologie quali pannelli solari e controllo elettronico dell’illuminazione e della temperatura degli ambienti, con isolamento termico e acustico degli spazi. Agli amanti della bicicletta offre un garage video-sorvegliato con area interna per la manutenzione, la proposta di percorsi ciclabili e la messa a disposizione gratuita di biciclette per chi vuol visitare il territorio che circonda Venezia.



"Le nuove affiliazioni - commenta Fabrizio Gaggio, direttore generale Gruppo Una - confermano il valore del modello di franchising, su cui abbiamo continuato a investire nonostante il periodo difficile, per consolidare ulteriormente la nostra posizione di riferimento sul mercato”.



Il debutto nelle Marche

La seconda struttura, che segna il debutto del gruppo alberghiero nelle Marche, sorge direttamente sul mare e ha come target di riferimento quello delle famiglie con bambini, cui dedica una vasta gamma di servizi quali la spiaggia privata con accesso diretto dall’hotel, una piscina all’interno di un parco di 4.000 mq e poi ancora aree giochi interne ed esterne, miniclub, biciclette a uso gratuito e due bar nelle aree della spiaggia e del giardino. Completa l’offerta il ristorante con piatti tipici della cucina marchigiana.



“Il nostro obiettivo - continua Gaggio - è proporre un’offerta sempre più articolata, in grado di rispondere alle esigenze in costante evoluzione di viaggiatori smart e nel contempo esigenti, soprattutto in termini di attenzione all’ambiente e servizi su misura”.