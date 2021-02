Debutta ad aprile Milano Verticale | UNA Esperienze, nuovi indirizzo del Gruppo Una

Aprirà ad aprile Milano Verticale | UNA Esperienze, il 4 stelle superior del Gruppo Una che si pone come punto di riferimento dell’ospitalità della città. L’hotel vuole superare la concezione tradizionale di “albergo” creando uno spazio che è allo stesso tempo un hotel urbano, una destinazione food & beverage, un luogo di incontro per il lavoro, un hub di servizi innovativi.

Milano Verticale | UNA Esperienze, collocato tra via De Cristoforis e via Rosales, si trova nel distretto di Porta Nuova – Garibaldi – Corso Como e avrà 173 camere distribuite su 12 piani ai quali si aggiunge il rooftop di 530 mq al 13esimo piano e 4 Penthouse Suite, attici-superattici esclusivi dotati di ampie terrazze panoramiche con piscine jacuzzi. Rooftop e Penthouse possono anche essere uniti andando a creare un unico grande ambiente di oltre 900 metri quadri.



Il giardino interno

Di grande importanza gli spazi all’aperto con il sorprendente giardino interno di oltre 1000 metri quadri: un’oasi di pace e relax nel cuore di Milano, che sarà possibile vivere in ogni momento della giornata.



Vero fiore all’occhiello di Milano Verticale | UNA Esperienze è la proposta gourmet: declinata in tre diverse soluzioni firmate da Enrico Bartolini e affidate allo chef Franco Aliberti, new entry del suo team prevedono il Bar con giardino, l’Osteria contemporanea e il Ristorante fine dining.



Milano Verticale è stato concepito come una estensione della città stessa, un dispositivo urbano al servizio di Milano, con la progettazione di servizi posti al piano terra che svolgeranno un ruolo attivo nel dialogo con la città. La struttura è stata quindi progettata in modo da rivelarsi completamente permeabile ed estroversa. Segni di questa natura al dialogo sono il grande giardino interno, il ridisegno della piazza esterna e di tutta Via Rosales, che ricuce il rapporto tra facciate ed esterni dando continuità al verde tra spazio pubblico e privato.