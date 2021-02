Marriott, Anthony Capuano è il nuovo ceo del gruppo

Dopo la prematura scomparsa di Arne Sorenson, Marriott International ha nominato un nuovo ceo.

Si tratta di Anthony Capuano, già nel board del gruppo dal 1995, il quale dal 2009 a oggi, con il suo operato in qualità di Global Chief Development Officer, ha portato a un raddoppio delle proprietà presenti nel portafoglio aziendale. Capuano si è dichiarato onorato per il nuovo incarico sebbene avvenga a seguito di circostanze spiacevoli.



Come riporta travelmole.com, nuovo presidente è ora Stephanie Linnartz. G. G.