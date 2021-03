Marriott International, doppia nomina ai vertici

Arrivano altre due nuove nomine ai vertici di Marriott International. Dopo la scelta di Anthony Capuano come nuovo ceo di e Stephanie Linnartz come presidente è ora la volta di Carlton Ervin, global development officer, International, e Noah Silverman, global development officer Stati Uniti e Canada.

“La loro comprovata esperienza li rende le figure ideali per guidare lo sviluppo globale - ha dichiarato il presidente Stephanie Linnartz -. La loro esperienza, la loro visione strategica e le relazioni con la proprietà e le comunità di franchisee in tutto il mondo aiuteranno a far avanzare la strategia di crescita dell'azienda, inclusa l'espansione in mercati nuovi e poco serviti".