Room Mate sbarca a Ibiza con un hotel dedicato al campione di moto Gp Ángel Nieto

Aprirà a maggio il Room Mate Ángel, primo hotel del gruppo fondato e guidato da Kike Sarasola a Ibiza. Situato nel porto e progettato dallo studio Cuarto Interior di José Manuel Fernández e Germán Álvarez, il nuovo albergo avrà 228 camere con vista sulla città vecchia e una terrazza con piscina.

Il nome della struttura è un omaggio al defunto campione di moto Gp, Ángel Nieto.



La decorazione si distingue per l’uso di toni bianchi - tradizionali di Ibiza - e di materiali naturali come vimini, legno e lino.



L’impegno di Room Mate Hotels nell’isola non si limita, però, all’apertura della struttura alberghiera. Il gruppo prevede anche il lancio di due locali.