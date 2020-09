Room Mate Hotels lancia il test gratuito per il Covid alla reception

Room Mate Hotels si propone come la prima catena alberghiera che offre ai propri clienti un test antigenico gratuito per il Covid 19. La società alberghiera ha infatti stretto un accordo con Quirónprevención e dalla metà di ottobre offrirà un test rapido agli ospiti che effettuano il check-in presso i suoi hotel, oltre a fornire loro un servizio di tracciamento dei sintomi durante il soggiorno, tramite una app.

Gli ospiti potranno scegliere se effettuare il test prima di mettersi in viaggio: la prenotazione in un hotel Room Mate darà infatti diritto ad effettuare un test in una clinica Quirónprevención vicino a casa. Altra scelta quella di effettuare il test una volta arrivati alla reception. I risultati richiedono un’attesa di 15 minuti.



Nella prima fase il test sarà disponibile in 4 hotel spagnoli: Room Mate Óscar a Madrid, Room Mate Anna a Barcelona, Room Mate Valeria a Malaga e Room Mate Leo a Granada. In un secondo momento il test sarà messo a disposizione in tutti gli hotel della catena e la prossima estate anche nelle strutture balneari.