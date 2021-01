Blu Hotels riapre due strutture a Milano e Brescia

Sono il Savona 18 Suites a Milano e il Blu Hotel Brixia di Brescia le prime due riaperture di quest’anno in casa Blu Hotels.

“Le ultime restrizioni governative ci hanno costretto a rinviare ulteriormente l’apertura dei nostri hotel in montagna, amplificando una crisi già molto pesante – evidenzia il presidente Nicola Risatti (nella foto) -. Abbiamo pertanto deciso di riaprire i nostri due urban hotel, con la volontà di ridare impulso a un comparto tra i più colpiti dalla pandemia e con la speranza di offrire il nostro contributo a una ripresa economica oggi più che mai improrogabile”.



Entrambi gli hotel metteranno a disposizione le loro camere in tariffa day use per lo smart working. “Per garantire agli ospiti e ai dipendenti un ambiente sanificato e a norma – conclude Risatti -, abbiamo rinnovato tutte le linee guida e i protocolli previsti dall’attuale normativa italiana per affrontare l’emergenza Covid”.