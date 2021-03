Blu Hotels assume: 100 le figure professionali richieste

Un segnale di ripresa. Il gruppo Blu Hotels punta sull’estate 2021 e per rinforzare il proprio staff lancia una campagna di assunzioni da 100 persone da inserire in varie regioni italiane su diverse specializzazioni, dalla ristorazione al ricevimento.

“Come ogni anno, nonostante le pesanti sofferenze registrate dall’intero comparto dell’ospitalità, anche quest’anno abbiamo avviato un intenso programma di selezioni su tutto il territorio nazionale. Ci rivolgiamo sia a giovani alle prime esperienze sia a professionisti affermati del settore turistico-alberghiero” dice Fabrizio Piantoni, vice presidente e direttore del personale del Gruppo.



Sono richieste, infatti, sia figure con esperienza che junior da inserire in percorsi di apprendistato e stage retribuiti.



Nei giorni 3 e 4 marzo si terranno sessioni di colloqui in Calabria per reclutare personale da inserire all’Hotel Village Paradise, 4 stelle di Mandatoriccio Mare, e in Sardegna, nei giorni 9 e 10 marzo, presso il Rina Hotel di Alghero per le strutture di Blu Hotels sull’isola, il Rina Hotel Alghero appunto, il Blu Hotel Morisco Village, 4 stelle, il Blu Hotel Laconia, 4 stelle, e il Sandalia Boutique Hotel, 4 stelle di Cannigione di Arzachena e il Sant'Elmo Beach Hotel, 4 stelle di Castiadas, in provincia di Cagliari.



Blu Hotels seleziona personale qualificato anche per il Park Hotel Casimiro, 4 stelle sulle rive del Lago di Garda, a San Felice del Benaco, che quest'anno aprirà dopo un importante restyling. Si ricercano vice maître, chef de rang, camerieri di sala e commis sala con un’esperienza in alberghi e ristoranti di pari livello, un’ottima conoscenza dei vini, preferibilmente con un attestato di sommelier, uno spiccato orientamento al cliente e la conoscenza della lingua inglese e tedesca.



I candidati possono inviare il loro curriculum accedendo al sito www.bluhotels.it