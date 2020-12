World Capital potenzia la rete commerciale con Marco Papaleo

È Marco Papaleo (nella foto) il nuovo real estate consultant del Dipartimento Hospitality di World Capital. Una nomina che rafforza la rete commerciale della società, con l’obiettivo di migliorare il servizio ai clienti nell’attesa, spiega il ceo Andrea Faini, della ripartenza.

“Nonostante la particolarità del momento storico - afferma infatti - sono sicuro che il settore alberghiero riuscirà a riprendersi in modo graduale”.



“Entro a far parte di una realtà strutturata, da anni attiva nel mercato immobiliare per incrementare l’operato del team hospitality” sottolinea Papaleo, che ha al suo attivo l'esperienza lavorativa in società del settore immobiliare, quali Colliers

International e Cushman & Wakefield, dove si è occupato della divisione Hotel & Leisure.