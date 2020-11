Meliá: nuovo hotel 5 stelle a Milano nel palazzo Generali

Adesso è ufficiale: a Palazzo Venezia di piazza Cordusio a Milano (meglio conosciuto come il palazzo del Gruppo Generali) sorgerà un nuovo hotel a 5 stelle a marchio Meliá, con l’apertura prevista nel corso del 2023.

La new entry arriverà al termine di un imponente restauro e completerà di fatto la rivisitazione dell’intera piazza. “L’Italia è una delle principali destinazioni turistiche al mondo – evidenzia il vice president e ceo di Meliá Gabriel Escarrer - ed è un privilegio per noi offrire hotel iconici come il Gran Meliá a Milano, che porterà ancora più prestigio ai nostri marchi”.



L’hotel sarà nel segno del lusso e nell'edificio, di proprietà di un fondo gestito da Generali Real Estate SGR e che manterrà la sua maestosa facciata storica, sorgeranno ospiterà 70 camere di alta gamma pensate per garantire un soggiorno indimenticabile.