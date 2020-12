Nuova apertura a Mauritius per Lux* Resorts & Hotels

Aprirà i battenti a ottobre 2021 Lux* Grand Baie Resort & Residence, new entry nel portfolio di Lux* Resorts & Hotels.

In costruzione da luglio 2019, il progetto "non si è mai fermato nonostante questi mesi difficili - spiega Denise Cattaneo, head of sales and marketing per l'Italia della catena di lusso -. Si tratta di un cinque stelle lusso unico nel suo genere, costato due anni di lavori per dar luce a qualcosa di veramente diverso".



Situato sulla spiaggia di Grand Baie, il resort unisce lo stile tropicale a un concetto di lusso moderno curato dalla designer britannica Kelly Hoppen e offre tre ristoranti, uno dei quali sulla spiaggia e uno di cucina asiatica, una spa, suite e ville progettate come se fossero appartamenti privati. Tutto con un occhio di riguardo alla sostenibilità ambientale. O. D.