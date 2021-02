Mauritius: priorità per i vaccini a personale sanitario e a chi lavora nel turismo

Priorità al personale sanitario, ovviamente, e a seguire a chi lavora nel turismo: è iniziata a Mauritius la campagna vaccinale contro il Covid-19 e la strategia scelta dal governo indica chiaramente quali sono i settori prioritari.

Nella prima fase, iniziata da qualche giorno, saranno vaccinate circa 50mila persone, la metà delle quali lavora in ambito turistico: l'obiettivo è infatti rendere l'isola il più sicuro possibile in modo da far ripartire quanto prima il turismo e di conseguenza l'economia.



L'Ente del turismo, riporta Tourhebdo.com, ha sottolineato come le restrizioni di accesso verranno gradualmente allentante in base all'evoluzione della pandemia e all'immunità acquisita dai visitatori.



Mauritius ha inoltre implementato il visto premium per consentire soggiorni di 12 mesi con un'opzione aggiuntiva di estensione: il motivo? L'aumento di richieste da parte di visitatori stranieri che vogliono trascorrere sull'isola lunghi periodi in smart working o in quarantena.



Oriana Davini